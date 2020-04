In due giorni sono stati eseguiti 7.528 test sierologici nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi. Adesso si aggiungeranno gli altri, nelle prossime giornate.

Cremona e Lodi. Gli esiti delle analisi eseguite nelle scorse ore, ai quali si aggiungeranno via via quelli delle giornate successive, sono stati trasmessi all'IRCCS San Matteo di Pavia per le valutazioni degli esperti che saranno comunicate la prossima settimana". Lo afferma l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

IL DETTAGLIO DEI PRELIEVI

ATS BERGAMO: 534

ATS VALPADANA (solo provincia di Cremona): 771

ATS MILANO (solo provincia di Lodi): 1.081

ATS BRESCIA: 5.142.

