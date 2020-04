Inveruno: decimo decesso per Covid-19

I dati aggiornati dal Sindaco Sara Bettinelli portano a 10 i decessi, 38 le persone attualmente positive e 55 quelle in quarantena.

Una situazione costantemente in evoluzione, con alcune notizie positive, ma anche, purtroppo, un elenco di dolori che si sommano, senza fine. La comunità inverunese, infatti, anche oggi si trova a piangere un altro, ennesimo, decesso. "Nella nostra Comunità complessivamente i casi di positività al Covid 19 sono scesi a 38 - commenta Sara Bettinelli, sindaco di Inveruno - Quest’oggi dobbiamo certificare un nuovo caso di positività al Coronavirus. Abbiamo avuto anche la perdita di un nostro concittadino domiciliato fuori Comune. Ai suoi cari le nostre condoglianze.

Come sapete piano piano raccogliamo i risultati dei tamponi di verifica che sono stati effettuati settimana scorsa.

Due nostri concittadini sono risultati negativi e quindi ufficialmente guariti.

Per due nostri concittadini invece lo stesso tampone è risultato ancora positivo, e quindi proseguiranno la quarantena in attesa della prossima verifica.

Le persone in quarantena obbligatoria ad oggi sono 55.

La situazione ha ancora un andamento incerto, ma comunque tendenzialmente stabile.

Abbiamo dato prova di quanto riusciamo a fare squadra e, seppur lentamente, iniziamo a raccogliere qualche frutto. Non molliamo!"

