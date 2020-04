Un abbraccio virtuale alla Terra

Mercoledì 22 aprile, la Giornata Mondiale della Terra: Legambiente, allora, lancia un flash mob virtuale, Vanzaghello invita la cittadinanza a farsi una foto con il Pianeta.

"Abbracciamo la Terra... e facciamolo con una foto, poi, da condividere": è questa l'idea lanciata dall'Amministrazione comunale di Vanzaghello per il 22 aprile, in occasione della Giornata Mondiale, appunto, della Terra. Legambiente, infatti, proprio in quell'occasione ha deciso di lanciare un flash mob virtuale per tenere alta l’attenzione, anche in questo momento difficile di emergenza Coronavirus, sulla cura del nostro pianeta; e, così, ecco anche l'invito dell'attuale governo vanzaghellese, perché "Anche se non possiamo ancora tornare ad abbracciarci tra di noi, facciamo tutti un piccolo gesto di affetto dal valore simbolico, ossia condividiamo una foto in cui abbracciamo la Terra. Possiamo farlo abbracciando un mappamondo, un'immagine, una mappa geografica, un atlante oppure un disegno, che possiamo preparare prima coinvolgendo i bambini e il resto della famiglia, o ancora creando una piccola scultura. E dopo, condividete le foto, il 22 apile, sui vostri canali social con gli hashtag: #Abbracciamola e #EarthDay".

