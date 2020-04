COVID-19: il bilancio a Castano

Il sindaco Giuseppe Pignatiello fa il punto sull'attuale situazione a Castano: 7, purtroppo, i decessi, mentre sono 5 i guariti, 11 le persone ricoverate e 14 al proprio domicilio.

Il punto della situazione. E a farlo, come sempre, è il sindaco di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello, proprio per aggiornare la cittadinanza su quella che è, appunto, la realtà dell'emergenza Coronavirus e delle positività in città. "Ad oggi nella nostra città - dice - abbiamo avuto, purtroppo, 7 decessi, quindi, accanto a questi, ci sono stati 5 guariti (con altre 2 o 3 persone in fase di guarigione), oltre ad 11 cittadini ricoverati e 14 positivi al proprio domicilio. Ci sono, ovviamente, elementi di speranza importanti che, però, non devono essere considerati come 'lascia passare' per abbassare la guardia. Bisogna, insomma, continuare a seguire quelle che sono le regole e le restrizioni, per non vanificare gli sforzi che, fino ad ora, tutti abbiamo fatto".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro