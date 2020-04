Arconate... la biblioteca a casa tua!

"Dallo scorso giovedì 16 aprile la biblioteca di Arconate ha avviato il servizio di prestito a domicilio, riservato agli utenti residenti nel Comune di Arconate".

Anche ad Arconate, in questi giorni, è stato attivato un utilissimo servizio per tutti i propri concittadini. "Dallo scorso giovedì 16 aprile la biblioteca di Arconate ha avviato il servizio di prestito a domicilio, riservato agli utenti residenti nel Comune di Arconate e attivo fino al termine dell'emergenza sanitaria"

GIORNI E ORARI DI CONSEGNA:

Martedì e giovedì dalle 11.00 alle 13.00

COME FARE:

1. Consultare il catalogo online su www.fondazioneperleggere.it e assicurarsi

che il libro sia disponibile nella biblioteca di Arconate

2. Chiamare la biblioteca dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 12.00 al numero

0331.461143 oppure scrivere una mail a biblioteca [at] comune [dot] arconate [dot] mi [dot] it per

prenotare i libri richiesti

3. Un volontario del Comune verrà a casa vostra per consegnare i libri.

4. Chi prende in prestito dei libri con consegna a domicilio può consegnare

eventuali documenti da restituire all'operatore che verrà presso la vostra

abitazione

🔴NORME DA RISPETTARE

Indossare tassativamente mascherina e guanti quando verranno

consegnati i documenti.

La consegna verrà effettuata al cancello di casa SENZA contatti tra utente e operatore volontario.

Eventuali libri in restituzione dovranno essere riposti in un sacchetto.

IL SERVIZIO NON PUÒ ESSERE SVOLTO PER CHI È RISULTATO POSITIVO AL COVID 19 O PER CHI È IN REGIME DI QUARANTENA/ISOLAMENTO OBBLIGATORIO O FIDUCIARIO

