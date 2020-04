Inveruno: la situazione Coronavirus

Il conteggio totale cittadino è arrivato a 54 casi: 42 ancora positivi, 8 decessi e 4 guariti.

Un andamento che, sembra, sta iniziando a rallentare. La diffusione del Coronavirus nella comunità inverunese è sempre alto, ma forse, nell'ultima settimana si è osservato un significativo rallentamento. "Purtroppo nella nostra Comunità si è verificato un nuovo decesso di persona positiva al Covid 19 - ha detto ieri il Sindaco Sara Bettinelli - Ci stringiamo tutti attorno ai familiari in questo momento di dolore. Ieri (venerdì) un nostro concittadino è stato dimesso e proseguirà la quarantena a casa, in attesa dell’esito del tampone di verifica già effettuato. Non ci sono nuovi casi di positività".

Il conteggio totale cittadino è arrivato a 54 casi: 42 ancora positivi, 8 decessi e 4 guariti. Rimangono diverse persone in quarantena. Anche per questo serve prudenza.

