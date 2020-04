Pasqua: spostamenti al 25%

"A Pasqua abbiamo avuto gli stessi movimenti di una domenica normale, si sono attestati al 25% ed è un dato positivo. E' andata meglio di come temevamo - ha detto il vicepresidente Sala".

"A Pasqua abbiamo avuto gli stessi movimenti di una domenica normale, si sono attestati al 25% ed è un dato positivo. E' andata meglio di come temevamo, visto che sabato 11 aprile la percentuale di spostamenti era attorno al 32% e la scorsa settimana abbiamo registrato un aumento in termini percentuali di circa 3%". Lo ha dichiarato il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala intervenuto alla diretta Facebook sulla pagina di Lombardia Noizie Online, commentando gli spostamenti dei cittadini lombardi nel giorno di Pasqua rilevati dal monitoraggio dei cambi di cele telefoniche alle quali si agganciano gli smartphone delel persone in movimento. I dati sono forniti, in forma anonima, dalle compagnie che gestiscono i servizi di telefonia mobile. "A Pasqua sono stati intensificati i controlli e la maggior parte dei cittadini si è comportata in maniera responsabile restando in casa, invertendo il trend di crescita dei giorni scorsi" ha proseguito il vicepresidente Sala.

