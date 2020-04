'Ricordiamoli insieme'

Collaborazione tra il Comune e le onoranze funebri dell città per il servizio di decoro e cura dei fiori e pulizia del cimitero. I cittadini potranno fare richiesta individuale.

Decoro e cura dei fiori e pulizia del cimitero. Con l'emergenza Coronavirus e, quindi, con l'impossibilità di recarsi al camposanto chiuso, soprattutto in un periodo tanto sentito come quello della Pasqua, ormai alle porte, ecco che l'Amministrazione comunale ha deciso di attivare una collaborazione con le onoranze funebri del territorio, appunto, affinché chi lo volesse potrà richiedere individualmente che gli stessi effettuino un servizio di cura e decoro delle tombe e dei fiori. Le attività coinvolte, dunque, sono 'La Castanese' (0331/1424060 oppure 342/3336364 o 342/6182131; info [at] oflacastanese [dot] it), 'Cardani' (339/3117018; laurabedin319 [at] yahoo [dot] it) e 'Gambaro' (348/0096810).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro