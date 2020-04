Profilo falso del sindaco

La denuncia del primo cittadino di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello. "Una vergogna in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo. Ho segnalato alle autorità".

Un profilo falso con nome, cognome e logo del Comune. Un gesto vergognosi, come l'ha definito il sindaco di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello (e, in fondo, altro termine non potrebbe esserci), perchè, proprio nelle scorse ore, qualcuno ha pensato bene di utilizzare i suoi dati, appunto, per dare vita ad un profilo fasullo. "Ho già provveduto ad inoltrare alle autorità competenti una denuncia - dice il primo cittadino - Mi rivolgo a te: vergognati! In un momento così drammatico, utilizzare il mio nome per diffondere schifose e false immagini è davvero pessimo. Voglio ricordare che ogni mia comunicazione ufficiale sarà fatta sempre o da me in prima persona o attraverso la pagina Facebook Giuseppe Pignatiello Sindaco di Castano Primo".

