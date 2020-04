"Milano preoccupa e da domani le mascherine"

"Il piano prevede la distribuzione di 3,3 milioni di mascherine; 300 mila di queste, grazie a un accordo con Federfarma che da domani comincera' a rifornire le farmacie".

"Lo sforzo a Milano deve essere piu' determinato sia nel non uscire o nell'uscire, se necessario, assolutamente protetti per evitare di infettare o di essere infettati. Ai milanesi chiedo maggior determinazione".

Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la quotidiana diretta sulla pagina Facebook di LombardiaNotizieOnline.

"In tutta la Regione - ha aggiunto Gallera - i dati sono confortanti, Bergamo e Brescia si sono quasi fermate. A Milano non siamo ancora riusciti a dare un indirizzo a questa linea".

L'assessore Gallera ha anche confermato che, da domani, inizieranno ad essere ricoverati i primi pazienti in Fiera, con "un crescendo rispetto alle esigenze".

I DATI - Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti

- i casi positivi sono: 50.455 (+1.337)

ieri: 49.118 (+1.598)

- i decessi: 8.905 (+249)

ieri: 8.656 (+345)

- i dimessi e in isolamento domiciliare 28.224, di cui 13.426 (+184) con almeno un passaggio in ospedale e quindi in isolamento domiciliare e 14.798 (+906) per cui non si rileva alcun passaggio in ospedale

- in terapia intensiva: 1.317 (-9)

ieri: 1.326 (-55)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 12.009 (+7)

ieri: 12.002 (+200)

- i tamponi effettuati: 149.984 (+8.107)

ieri: 141.877 (+6.826)

"L'ordinanza emessa ieri obbliga a coprirsi bocca e naso per contribuire a impedire il contagio. Oggi la Protezione civile regionale ha iniziato a distribuire a tutti i soggetti fornitori di servizi essenziali, una prima parte delle mascherine che serviranno per poter rispettare al meglio l'ordinanza regionale". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la quotidiana diretta sulla pagina Facebook di

LombardiaNotizieOnline, con l'assessore al Bilancio Davide Caparini e alla Protezione civile Pietro Foroni.

"La Protezione Civile si e' subito attivata - ha spiegato Foroni - e per questo devo ringraziare l'assessore Caparini che ha contribuito all'operazione di approvvigionamento, la Regione Lombardia vuole offrire aiuto a chi e' in difficolta nel reperire mascherine. Abbiamo quindi provveduto a una iniziale fornitura dei dispositivi, ma il piano proseguira' con l'arrivo di altro materiale, anche grazie al contributo di alcune imprese lombarde che le produrranno".

"Il piano - ha precisato Foroni - prevede la distribuzione di 3,3 milioni di mascherine; 300 mila di queste, grazie a un accordo con Federfarma che da domani comincera' a rifornire le farmacie, saranno gratuitamente disponibili a partire da meta' per chi ne avesse bisogno o per una sostituzione di un prodotto non adeguato. Sara' poi la stessa farmacia a individuare le persone in condizioni fragili perche' vengano loro consegnate. Di questi 3 milioni, circa 440.000 sono gia' state distribuite tra mercoledi' e giovedi' scorso; gia' oggi 2,5 milioni di pezzi sono nei capoluoghi di provincia e nei territori e da domani iniziera' la distribuzione, coinvolgendo sindaci e territori, nei vari negozi, supermarket, tabaccherie, poste e in banca. Se c'e' un piccolo comune dove il sindaco ha il controllo della situazione conosce i bisogni dei nuclei famigliari, si fara' una differente ricognizione del territorio".

L'operazione e' realizzata con il Volontariato organizzato di Protezione Civile e i Comitati di Coordinamento del Volontariato (CCV), in coordinamento con le Prefetture, le Province e Anci.

ASSEGNAZIONI PER PROVINCIA - Le mascherine saranno distribuite per provincia secondo questi quantitativi: Bergamo 360.000, Brescia 370.000, Como 178.000, Cremona 126.000, Lecco 109.000, Lodi 95.000, Mantova 131.000, Milano 900.000, Monza Brianza 250.000, Pavia 165.000, Sondrio 66.000, Varese 245.000, Colonna Mobile regionale 5.000.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro