"I dati sono confortanti, si è arrestata la crescita, diminuisco infatti i ricoverati che oggi sono 'solo' 40 in piu'. Crescono in maniera importante anche i dimessi che sono oltre 13.000. Gli ospedali ci dicono la stessa cosa: forse, quindi, anche i nostri straordinari medici e infermieri, iniziano a respirare per qualche momento". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. "Lo sforzo compiuto - ha aggiunto - sta producendo dei risultati

- ha aggiunto - ma dobbiamo resistere dimostrando la nostra forza". L'assessore ha, quindi, annunciato che è fruibile per tutti "La dematerializzazione della ricetta medica. Non sarà più necessario andare dal medico per ritirare la ricetta". Per informazioni è possibile chiamare il numero verde 800.030.606.

