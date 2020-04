L'ambulanza SEA per gli ospedali

Il Gruppo Sea mette generosamente a disposizione in comodato d’uso una sua ambulanza all’ASST Valle Olona. Servirà per il trasporto tra gli ospedali dei malati COVID-19.

Il Gruppo Sea mette generosamente a disposizione in comodato d’uso una sua ambulanza all’ASST Valle Olona. Nella mattinata di oggi, 2 aprile, Fabrizio Caprera (responsabile coordinatore del servizio ambulanze aziendali) si è recato al Pronto soccorso del Terminal 1 di Malpensa per il ritiro del mezzo. Un supporto prezioso per assicurare i trasporti tra gli ospedali dell’ASST Valle Olona dei malati COVID-19, ma anche per gli altri interventi in urgenza.

