1400 mascherine alla Croce Rossa

Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Lombardia Massimo De Rosa e l’eurodeputata Eleonora Evi consegnano 1400 mascherine chirurgiche alla Croce Rossa di Cormano. “È un piccolo gesto concreto per far capire che le istituzioni ci sono. Prima che portavoce siamo cittadini di Cormano e ci teniamo a dimostrare che, nel nostro piccolo, siamo vicini alla nostra comunità e a chi lotta tutti i giorni in prima linea, per sconfiggere la pandemia” dichiarano i portavoce del M5S.

