Bergamo: l'ospedale da campo

Occuperà complessivamente 7500 mq e ospiterà da subito 142 posti letto, di cui 70 dedicati alla cosiddetta bassa intensità, 24 alla terapia intensiva e 48 alla sub intensiva.

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha effettuato a Bergamo, insieme all'assessore regionale alla Protezione civile, Pietro Foroni, un ultimo sopralluogo all'Ospedale da campo dell'Associazione nazionale Alpini, ormai giunto alle fasi finali di allestimento al padiglione B della Fiera. "Anche a Bergamo - ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - si compie un altro prodigioso miracolo che è espressione della forza dei lombardi: dopo l'ospedale in Fiera a Milano, anche qui in pochi giorni la caparbietà e la tenacia delle nostre donne e uomini hanno creato una struttura tecnologicamente avanzatissima e di grande utilità per fronteggiare l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo". "Insieme ad analoghe strutture, realizzate a Crema e a Cremona - ha proseguito il presidente - stiamo dimostrando di quali straordinarie risposte siano capaci i nostri cittadini. Ringrazio con nuova e crescente ammirazione, i volontari di Protezione civile, gli Alpini, i medici e il personale sanitario per la testimonianza e l'esempio che ogni giorno ci donano. Questo è per noi motivo di orgoglio". "Quello che è stato fatto a Bergamo - gli ha fatto eco l'assessore Foroni - è stato un piccolo e grande miracolo, frutto della laboriosità bergamasca e lombarda; il layout di questo progetto lo ha voluto l'Oms, l'organizzazione mondiale della sanità, come esempio di struttura moderna per far fronte a questo tipo di emergenze: per noi è grande motivo di orgoglio". GRAZIE A TUTTI I VOLONTARI PER IL LAVORO SVOLTO - "L'apertura sarà possibile tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima - ha detto Foroni -. Di fatto la struttura è ultimata, siamo in dirittura d'arrivo". "Grande è la soddisfazione per il lavoro svolto - ha detto l'assessore Foroni oggi nel corso della visita a Bergamo -. I lavori sono partiti martedì mattina e di fatto la struttura è ultimata. Siamo in attesa della strumentazione in arrivo dalla Cina. Un grande ringraziamento va all' Associazione nazionale Alpini, che fa parte della Protezione civile di Regione Lombardia, a tutte le imprese che hanno collaborato, e a tutti i volontari. Tutto quello che è stato realizzato è stato donato e non ha pesato sulla collettività in termini di costi. Tutta la struttura potrà essere smontata e riutilizzata e nulla andrà sprecato". LA STRUTTURA IN DETTAGLIO - L'ospedale da campo, che occuperà complessivamente 7500 mq (di cui 6500 mq di parte ospedale e 1000 mq a servizio aree supporto) e ospiterà da subito 142 posti letto complessivi, di cui 70 dedicati alla cosiddetta bassa intensità, 24 alla terapia intensiva e 48 alla sub intensiva. Disporrà inoltre di una tac, un laboratorio radiologico fisso, un laboratorio di analisi, una zona triage e una "shock room" ossia una sala dedicata al trattamento dei pazienti particolarmente critici, da codice rosso. In più avrà a disposizione zone di decontaminazione, zone di vestizione e svestizione, un impianto di riscaldamento e climatizzazione centralizzato e sanificato a raggi UV e ampi spazi per mantenere basso il carico di contaminazione, oltre a una camera mortuaria. Ancora, è dotato di zone di carico e scarico merci protette e magazzini con scivoli per fornire materiale in zona rossa senza contatto diretto. Vi lavoreranno a pieno regime 200 persone tra medici, infermieri e tecnici, su 3 turni di 8 ore, mentre altre 40 persone forniranno supporto logistico. Emergency fornirà tra le 30 e le 40 persone, 32 sono i forze all'Esercito Russo, mentre il restante personale arriva dall'ospedale Papa Giovanni XXIII e dalla stessa Associazione Nazionale Alpini (questi ultimi circa 180) oltre ad altre 40 membri dell'Ana per la parte logistica. DA ENI QUATTRO VENTILATORI E MATERIALE SANITARIO - Foroni ha ricordato che "tra coloro che sono attivi dal primo momento con iniziative a sostegno della lotta contro il coronavirus, c'è Eni. L'azienda continua a mettere in campo molteplici interventi in ambito sanitario su tutto il territorio nazionale per supportare il Paese in questa grande emergenza sanitaria. Oggi ha consegnato all'ospedale Giovanni XXIII° di Bergamo quattro ventilatori per la terapia sub intensiva e un numero significativo di mascherine, che sono state assegnate anche all' ASST Bergamo Est". "Sappiamo - ha aggiunto Foroni - che Eni proseguirà anche nelle prossime settimane l'impegno attivo per la lotta al coronavirus, in stretta collaborazione con la nostra Protezione civile e le altre strutture pubbliche che si stanno adoperando al massimo in questa emergenza sanitaria". L'assessore Foroni ha voluto ringraziare, infine, anche i volontari della curva Atalanta e tutte le maestranze che hanno contribuito alla realizzazione dell'ospedale da campo in Fiera a Bergamo.

