Inveruno: 37 casi di Covid-19

Il conteggio dei cittadini inverunesi positivi al Coronavirus ha raggiunto il numero di 37 (più diversi decessi).

Un bilancio che cresce, giorno dopo giorno, report dopo report. A volte di uno, alle volte di tre, alle volte, come oggi, addirittura di cinque. Sì, perchè ormai il conteggio dei cittadini inverunesi positivi al Coronavirus ha raggiunto il numero di 37 (più diversi decessi). Numeri che preoccupano e obbligano il Sindaco e le istituzioni a ricordare di limitare al minimo gli spostamenti, anche perchè ormai sfugge a tutti la catena dei contagi.

"Purtroppo anche le notizie di oggi non sono positive per la nostra Comunità - commenta il Sindaco Sara Bettinelli - I cittadini risultati positivi al Coronavirus oggi sono 5, portando il totale dei contagiati a 37. Tra questa settimana e la prossima per 3 concittadini, arrivati al termine del periodo di degenza e quarantena, verranno fatti i tamponi di verifica della eventuale negatività al virus. Speriamo tutti assieme che per loro si potrà dire che questo bruttissimo capitolo si chiude nel migliore dei modi".

