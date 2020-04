"Le regole restano le stesse"

"In Lombardia non cambia nulla rispetto a prima. Il contenuto dell'ordinanza regionale, che scadrà il 4 aprile, continua ad essere valida e si andrà avanti con gli stessi comportamenti".

"In Lombardia non cambia nulla rispetto a prima. Il contenuto dell'ordinanza regionale, che scadrà il 4 aprile, continua ad essere valida e fino ad allora i comportamenti che stiamo assumendo dovranno essere mantenuti. Ho parlato con il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in merito alla circolare emanata nella serata di ieri e oggi, con una lettera ai sindaci, ho ribadito che nella nostra regione tutto resta immutato". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso del consueto punto stampa trasmesso in diretta Facebook sulla pagina di LombardiaNotizieOnline.

