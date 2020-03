"Ospedale Fiera, modello"

"L'Ospedale alla Fiera di Milano realizzato in soli quattordici giorni è il simbolo dell'Italia che funziona". Lo afferma l'onorevole Federica Zanella di Forza Italia.

"L'Ospedale alla Fiera di Milano realizzato in soli quattordici giorni, in piena crisi Coronavirus e per di più grazie alle donazioni di oltre 1200 privati, è il simbolo dell'Italia che funziona, che non si ferma di fronte alle difficoltà e trova straordinarie energie per affrontare le emergenze". Lo afferma l'onorevole Federica Zanella di Forza Italia, che aggiunge: "Questo è il modello da seguire in tutti gli ambiti, dalla Sanità alle Infrastrutture, svincolato da intoppi burocratici e dai soliti rallentamenti amministrativi che impediscono la realizzazione di qualsiasi opera nel nostro Paese in tempi ragionevoli". "Da questa crisi dobbiamo trarre una grande lezione e un'opportunità - continua Zanella -, se vogliamo ridare slancio alla nostra economia in questo momento seriamente compromessa". "Un ringraziamento particolare al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, all'assessore Giulio Gallera, a Guido Bertolaso, a ciascuno dei donatori e a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare la più grande terapia intensiva d'Italia, un nuovo polmone vitale che rappresenta una speranza per tutto il Paese", conclude.