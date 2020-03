Donazioni: 70 milioni di euro

"Quasi 70 milioni di euro" a tanto ammonta la cifra delle donazioni complessive giunte alla Regione Lombardia per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

"Quasi 70 milioni di euro" a tanto ammonta la cifra delle donazioni complessive giunte alla Regione Lombardia per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Lo ha ricordato il governatore Attilio Fontana intervenendo oggi in Aula durante il Consiglio regionale. "Il grande cuore dei lombardi - ha sottolineato il presidente Fontana - mi commuove e mi rende orgoglioso di rappresentare la mia gente". E' notizia di oggi che anche Enel, attraverso l'Onlus 'Enel Cuore', ha donato 1,5 milioni di euro a Regione Lombardia da destinare al nuovo ospedale di Fiera Milano. "Ulteriori risorse preziose e importanti che - ha concluso Fontana - chi ha in capo la gestione della nuova struttura destinerà per l'acquisto dei beni necessari".