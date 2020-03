Sembra confermarsi un rallentamento

"Il quadro dei contagi è costante, abbiamo fatto uno scalino in giù e ci siamo attestati su una linea bassa. La crescita è inferiore rispetto a ieri".

"Regione Lombardia ha scelto sin dall'inizio un metodo di assoluta trasparenza e una comunicazione dettagliata dei dati" - inizia il momento 'punto stampa', di comunicazione con i cittadini, sull'emergenza Coronavirus, l'assessore al Welfare Giulio Gallera.

Ecco i dati della giornata odierna:

74.386 contagiati in Italia di cui positivi 54.030, 7.503 deceduti, 9.362 guariti.

In Lombardia 32.346 contagiati totali (+1.643), di cui 10.026 pazienti ricoverati (+315) e 1.236 in terapia intensiva (+42), i dimessi e in isolamento domiciliare 16.610 di cui 7.281 con almeno un passaggio in ospedale (anche solo pronto soccorso) e 9.323 persone per le quali non si rileva nessun passaggio in ospedale. In Lombardia i decessi ammontano a 4.474 (+296).

I tamponi effettuati: 81.666.

Seguono i casi per provincia:

BG 7072 (+344)

BS 6597 (+299)

CO 706 (+71)

CR 3156 (+95)

LC 1076 (+61)

LO 1884 (+24)

MB 1587 (+133)

MI 6074 (+373) di cui 2.438 a Milano città (+141)

MN 1176 (83)

PV 1578 (+79)

SO 284 (+31)

VA 468 (+18)

"La voce della trincea - ha aggiunto l'assessore - ci dice che la pressione sui Pronto soccorso si è ridotta. Dobbiamo intensificare i nostri sforzi e abbiamo un motivo in più per restare a casa. Aggrappandoci a questi risultati e continuiamo su questa

strada".

"Continua il nostro sforzo di aprire continuamente posti letto per offrire possibilità per salvare la vita a chi ha bisogno di cure importanti e si trova in pericolo.

Gallera ha poi ringraziato le Ong (Emergency, Fondazione Rava) che "stanno dando una mano importante nella bergamasca". A Brescia, invece, "altra area profondamente ferita", si

continua a "lavorare con una grande sinergia fra pubblico e privato che ha consentito di non ricorrere a ospedali da campo. Grazie alla direzione strategica degli Spedali Civili sono stati recuperati 150 posti all'interno dell'ospedale. Grazie alla sinergia con il privato sono state coinvolte la Poliambulanza e le strutture del Gruppo San donato collocate sul territorio, all''Istituto clinico citta' di Brescia', gli ospedali di Ome,

realtà che ci hanno consentito di non usare strutture provvisorie e precarie. Una risposta importante del 'sistema bresciano' di fare sinergia".