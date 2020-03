Tulipani Italiani... virtuale

Un'idea originale in un momento di criticità e difficoltà per l'emergenza Coronavirus: Tulipani Italiani diventa, infatti, virtuale: "State a casa, state bene, veniamo noi da voi!".

Era tutto pronto, il campo lo staff, la stagione si preannunciava mite, eravamo sereni ed emozionati per festeggiare ancora una volta la primavera, ma in pochi giorni tutto è cambiato.

Durante le ultime settimane siamo stati in silenzio, guardando scioccati la televisione, leggendo i giornali e i nuovi decreti sempre più restrittivi. Ci uniamo a tutti nella speranza che presto torni la serenità e la salute nelle nostre vite! Il mondo sembra essersi fermato, ma non la natura. I tulipani crescono seguendo il ciclo della primavera. Al momento non possiamo aprire nel rispetto della salute di tutti noi e siamo consapevoli che solo rispettando le regole, anche con grande sacrificio, la situazione migliorerà. Il campo è già bellissimo e sarà molto diverso dall'anno scorso. La situazione attuale ci sta penalizzando parecchio; abbiamo selezionato, comprato, mescolato e piantato 558.000 tulipani per offrirvi ancora una volta emozioni positive. Durante la stagione invernale abbiamo lavorato con tanta dedizione e forza di volontà, imparando sempre dalle esperienze passate e seguendo i desideri del nostro affezionato pubblico. Siamo sempre ad Arese nei campi della Valera, ma ci siamo spostati in due ettari di terreno fresco, fedeli alla rotazione agricola e al nostro spirito Green. Sono tutti investimenti importanti per una piccola azienda come la nostra, che concentra tutti gli sforzi e i risultati in poche settimane. Ci siamo chiesti come possiamo mostrare la bellezza del campo rimanendo a casa? Grazie al nuovo gruppo Facebook Tulipani Italiani FanPage Esclusiva, Tulipani Italiani diventa virtuale, potrete guardare i tulipani e lo sviluppo del campo senza perdere nulla, stando a casa! Tutti i giorni faremo tantissime foto, video, video in diretta interattivi, un VideoTour in 3D, abbiamo tante nuove idee per tenervi compagnia! Per accedere al Gruppo è necessario l’acquisto di un Buono di ingresso Open sul nostro sito che potrà essere utilizzato quest'anno o, nel caso non potessimo aprire, l'anno prossimo. Si dovrà quindi cercare su Facebook Tulipani Italiani FanPage Esclusiva e chiedere l’iscrizione al gruppo. Chi avesse già acquistato i Buoni Open 2020 può già iscriversi al Gruppo seguendo le indicazioni sopra citate e può usare il Buono anche per l'anno prossimo se non potessimo aprire quest'anno. La vendita di questi ingressi virtuali ci permetterà di riaprire nel 2021, con ancora più forza e gioia. E’ nostro desiderio donare una parte del ricavato all' Ospedale Guido Salvini di Garbagnate Milanese, siamo una piccola azienda agricola ma crediamo tanti piccoli gesti uniti possano aiutare molte persone! (Edwin, Nitsuhe, Leilani e tutto lo staff di Tulipani Italiani)

Connettiamoci!

