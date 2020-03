Materiale sanitario dalla Cina

Un volo proveniente da Pechino atterrerà nel pomeriggio di oggi (domenica 15 marzo) all'aeroporto di Malpensa per portare ulteriori aiuti per far fronte all'emergenza Coronavirus.

L'atterraggio è previsto nel pomeriggio di oggi (domenica 15 marzo); un volo AirChina CA81, operato con Boeing 747 che, in queste ore, è in volo da Pechino diretto all'aeroporto di Malpensa per portare ulteriori aiuti e materiale sanitario in Italia per far fronte alla delicata emergenza Coronavirus con la quale il nostro Paese si sta confrontando ormai da diversi giorni. La notizia è stata anticipata con un post dall’associazione Aeroporti Lombardi (sulla sua pagina Facebook), sempre attentissima ai movimenti in corso sullo scalo della provincia di Varese. E come si legge proprio nel messaggio, si tratta di un volo umanitario che segue quello delle scorse ore arrivato sempre dalla Cina via Mosca con 'Air Bridge Cargo' pieno di materiale sanitario. "Non sappiamo se ci sono anche medici e ulteriore personale a bordo, ma possiamo certamente dire #grazieCina #covid19".