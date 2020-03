Via Crucis online

L'Appuntamento è per venerdì 13 marzo alle ore 16.45. Come si fa? Basta collegarsi al sito della parrocchia www.parrocchiapresentazionedelsignore.it

"Ciao… in questo tempo un po’ particolare, dove tutti siamo chiamati a stare un po’ lontani, vogliamo ritrovarci attraverso la radio parrocchiale per un breve momento di preghiera e di ascolto - segnalano dalla parrocchia di Mesero - L'Appuntamento è

per venerdì 13 marzo alle ore 16.45. Come si fa? Basta collegarsi al sito della parrocchia www.parrocchiapresentazionedelsignore.it e cliccare sotto il logo dell’area omogenea, come qui sotto riportato. Ti aspettiamo… in collegamento con noi!"