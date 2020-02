Gallera: "Scuole chiuse 8 giorni"

Da parte del governo c’è una «sostanziale adesione alle nostre richieste»: così ha detto al TgR Lombardia l’assessore al Welfare della Regione Giulio Gallera.

La dichiarazione mentre è in corso la videoconferenza con il governo. «Ci sono alcuni approfondimenti da fare» ma per quanto riguarda le scuole «sarà prorogata per un’altra settimana» la sospensione.

Il governo avrebbe quindi confermato la proposta di Regione Lombardia: scuole chiuse fino all'8 marzo, anche se si aspetta la dichiarazione ufficiale dal Governo. La ripresa sarà quindi lunedì 9 marzo. Provvedimento analogo anche in Emilia.