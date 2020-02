COVID-19: salgono a sei i casi

Secondo quanto riportato da Regione Lombardia sarebbero sei le persone contagiate dal Coronavirus. Si stanno effettuando tutti i test e gli accertamenti necessari.

Coronavirus: sono sei i casi di positività accertati, come confermato anche dall'assessore di Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la conferenza stampa di questa mattina. Dopo i casi dell'uomo di 38 anni Castiglione d’Adda che abita a Codogno, nel Lodigiano, e della moglie incinta, più un loro amico, adesso ci sarebbero, dunque, altre tre persone. Gli ulteriori 3 casi positivi sono cittadini che si sono presentati con un quadro clinico di polmonite importante. "È ricoverata in isolamento nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Piacenza una donna, sintomatica, collega del paziente 38enne positivo - Lo afferma la Regione Emilia-Romagna in una nota - Di questa paziente è atteso l’esito del tampone". "A oggi abbiamo un numero cospicuo di persone su cui stiamo intervenendo, sono circa 250 quelle in isolamento a cui faremo il tampone - ha spiegato sempre l’assessore Gallera - Oggi abbiamo 149 persone, tra infermieri e altri che sono stati in contatto con il primo paziente, a cui faremo i test. A questi si aggiungono coloro che lavorano nella sua azienda, ai quali andremo a fare un tampone (non tutti però, solo chi ha avuto contatti molto ravvicinanti“.