Cure termali a Salice Terme

Il Centro Sociale di Cuggiono, in collaborazione con Anteas, propone anche per il 2020 il servizio di trasporto a Salice Terme, per cure termali. Dal 15 al 29 aprile prossimi.

Il Centro Sociale di Cuggiono, in collaborazione con Anteas, propone anche per il 2020 il servizio di trasporto a Salice Terme, per cure termali. Il ciclo di cure ha la durata di 12 giorni, dal 15 al 29 aprile compresi, (escluso 19, 25 e 26 aprile festivi) e si terrà presso le Terme del 'President Hotel' di Salice Terme. Alle 12.30 si partirà da Cuggiono (via Bellotti) e il rientro è previsto per le 19. Nelle 2 ore e 45’ di permanenza presso lo stabilimento, si faranno le cure prescritte o acquistate, dai fanghi alle nebulizzazioni o altro che ci faccia stare bene. La direzione delle Terme offre gratuitamente la cura idropinica e la nebulizzazione, a discrezione medica. Per il tempo di attesa, lo stabilimento propone, sempre gratuitamente, ma previa consultazione medica e avviso di utilizzo presso la segreteria, sauna, bagno turco e doccia scozzese, utilizzo di palestre attrezzate (body building, cardiofitness e corpo libero), corso di ginnastica dolce con istruttore con giorni e orari da concordare, the e tisane calde con biscotti. Oltre alle postazioni delle cure inalatorie (per patologie riferite ad orecchio, naso, gola) e i camerini per i fanghi, vi sono postazioni per idromassaggi in vasca (con acqua sulfurea) per patologie cardiocircolatorie. Le tariffe per le cure aggiuntive a quelle prescritte dal medico sono scontate del 30%. (ad esempio, massaggio 30 minuti 35 euro – sconto 30% = 24,50 euro). A tutti gli ospiti verrà omaggiato 1 massaggio di prova di 15 minuti. Il servizio di trasporto per almeno 40 partecipanti ha un costo di 130 euro per tutto il ciclo di cure. Le iscrizioni si raccolgono fino ad esaurimento dei 48 posti. Per motivi assicurativi i partecipanti devono essere tesserati o all’Ancescao o al’Anteas. Per informazioni rivolgersi al Centro Sociale di Cuggiono il giovedì dalle 15 alle 17 o contattare Roberto al numero 347/6403795.