Adotta un koala con il WWF

Il WWF lancia una campagna per provare a salvare una delle specie più 'dolce' e a rischio dell'Australia: i koala.

Le immagini giunte dall'Australia nelle ultime settimane non hanno lasciato indifferenti. Perchè se è vero, purtroppo, che sempre più spesso osserviamo fenomeni così devastanti, nessuno può rimanere insensibile al disastro naturale in atto. Milioni e milioni di piante andate distrutte e di animali uccisi dai roghi, in un susseguirsi senza fine.

Ecco allora che il WWF lancia una campagna per provare a salvare una delle specie più 'dolce' e a rischio dell'Australia: i koala. "Quest'anno gli incendi in Australia hanno distrutto buona parte delle foreste australiane. Sono 8.400 i koala uccisi nelle fiamme - commentano - Abbiamo già perso il 95% dei Koala! Secondo l'ultimo aggiornamento di WWF Australia, potrebbero essere oltre un miliardo gli animali uccisi direttamente o indirettamente dagli incendi che hanno bruciato 8,4 milioni di ettari in tutta l'Australia. Aiutaci a salvare i Koala dall'estinzione!"

