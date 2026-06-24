Emergenza caldo: dieci regole

Dal Ministero della Salute un decalogo utile per affrontare le ondate di calore, con attenzione particolare ad anziani, bambini, malati cronici e animali domestici.

Con l’arrivo delle temperature più elevate e delle giornate segnate da caldo intenso, diventa fondamentale adottare piccoli comportamenti quotidiani capaci di fare davvero la differenza. Il Ministero della Salute ha rilanciato anche per il 2026 la campagna 'Proteggiamoci dal caldo', con dieci consigli utili per prevenire i rischi legati alle ondate di calore e tutelare in modo particolare le persone più fragili.

La prima attenzione riguarda gli spostamenti: meglio uscire nelle ore più fresche della giornata, evitando l’esposizione diretta al sole tra le 11 e le 18. Quando si è all’aperto è importante indossare abiti leggeri, comodi, in cotone o lino, preferibilmente di colore chiaro, proteggendo anche la testa con un cappello e utilizzando occhiali da sole e creme protettive.

Anche in casa e nei luoghi di lavoro servono semplici accorgimenti: mantenere gli ambienti freschi, schermare le finestre nelle ore più calde, arieggiare la sera e la notte e usare correttamente ventilatori e condizionatori, evitando sbalzi eccessivi di temperatura. Bere acqua con regolarità è un’altra regola fondamentale: meglio farlo spesso durante la giornata, limitando bevande zuccherate, gassate, alcoliche o troppo fredde.

A tavola, il consiglio è scegliere pasti leggeri, ricchi di frutta, verdura e alimenti freschi, evitando cibi troppo pesanti. Anche l’attività fisica e i lavori più faticosi andrebbero svolti solo nelle ore meno calde, ricordandosi di bere molto e di fermarsi appena compaiono segnali di stanchezza, debolezza o malessere.

Particolare attenzione va prestata all’auto: non bisogna mai lasciare bambini, anziani o animali chiusi nell’abitacolo, nemmeno per pochi minuti. I farmaci devono essere conservati lontano da fonti di calore, seguendo sempre le indicazioni riportate sulle confezioni.

Infine, il caldo è anche una questione di comunità. Una telefonata, una visita o un piccolo aiuto possono essere preziosi per anziani soli, persone malate o in difficoltà. Proteggersi dal caldo significa prendersi cura di sé, ma anche guardarsi attorno e non lasciare nessuno solo nei giorni più difficili dell’estate. Per informazioni è attivo anche il numero di pubblica utilità 1500.

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