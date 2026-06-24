Tra erbe, fiori e tradizione popolare, la notte tra il 23 e il 24 giugno diventa un’occasione per riscoprire il legame con la natura e dedicare un gesto di cura a sé stessi.

C’è un momento dell’anno in cui la luce sembra trattenersi un po’ più a lungo e l’estate entra davvero nel cuore delle giornate. È in questo tempo, vicino al solstizio, che in molte case torna un rito antico, semplice e affascinante: l’acqua di San Giovanni.

La tradizione vuole che, nella sera del 23 giugno, si raccolgano erbe aromatiche, fiori spontanei e piante profumate, per poi immergerli in una bacinella d’acqua lasciata all’aperto durante la notte. Al mattino del 24 giugno, giorno dedicato a San Giovanni Battista, quell’acqua viene utilizzata per lavare il viso e le mani, come segno di purificazione, protezione e buon auspicio.

Un gesto piccolo, ma ricco di significato. Nelle campagne italiane questa notte è sempre stata considerata speciale, quasi sospesa tra cielo e terra. La rugiada, i profumi delle piante, il silenzio della sera e la forza della natura nel pieno della sua vitalità diventavano parte di un rito familiare, tramandato di generazione in generazione.

Lavanda, menta, rosmarino, salvia, iperico, malva, rose, camomilla e fiori di campo sono tra le piante più utilizzate. Ogni famiglia, spesso, custodisce la propria piccola variante, scegliendo ciò che cresce nell’orto, in giardino o lungo i sentieri. Non conta tanto la ricetta perfetta, quanto il valore del gesto: fermarsi, osservare, raccogliere con cura e preparare qualcosa che parla di natura, memoria e speranza.

Dal punto di vista scientifico non esistono prove che attribuiscano all’acqua di San Giovanni effetti curativi specifici. Eppure, il rito conserva una forza particolare. Il contatto con l’acqua fresca, il profumo delle erbe, il tempo dedicato a sé stessi e la bellezza di un gesto simbolico possono favorire una sensazione di calma, benessere e leggerezza. In un tempo spesso veloce e pieno di rumore, anche pochi minuti vissuti con consapevolezza possono diventare preziosi.

Prepararla è semplice: si riempie una bacinella con acqua fresca, si aggiungono fiori ed erbe pulite, poi si lascia tutto all’aperto per l’intera notte, possibilmente esposto alla rugiada. Al mattino si usa l’acqua per lavarsi il viso e le mani, senza dimenticare che il suo valore è soprattutto simbolico. È un modo per iniziare la giornata con un pensiero positivo, quasi un piccolo augurio rivolto a sé stessi e alle persone care.

In alcune zone, dopo l’uso, l’acqua viene restituita alla terra, versandola tra le piante o nell’orto, come segno di rispetto e continuità con la natura. Anche questo particolare racconta bene il senso profondo della tradizione: nulla si spreca, tutto ritorna, ogni gesto può diventare occasione di gratitudine.

L’acqua di San Giovanni, allora, non è soltanto un ricordo del passato. È una tradizione che continua a parlare al presente, perché invita a rallentare, a riscoprire i profumi dell’estate e a ritrovare un legame semplice con ciò che ci circonda. Un rito popolare, privo di pretese miracolose, ma capace ancora oggi di unire generazioni diverse attorno a un messaggio di cura, rinascita e fiducia.

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