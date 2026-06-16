Il Solstizio d’Estate torna a illuminare Villa Annoni

Dal 19 al 21 giugno una tre giorni tra ambiente, cultura, convivialità e comunità.

Una festa che, da trentacinque anni, non è soltanto un appuntamento d’estate, ma un modo di stare insieme, di interrogarsi sul presente e di immaginare un futuro più giusto, sostenibile e capace di pace. Dal 19 al 21 giugno, Villa Annoni e il suo grande parco torneranno ad accogliere la Festa del Solstizio d’Estate, promossa dall’Ecoistituto della Valle del Ticino e dal coordinamento Salviamo il Ticino, con il patrocinio del Comune di Cuggiono. Un’edizione speciale, la numero 35, che conferma lo spirito originario dell’iniziativa: far emergere quanto di positivo nasce dal basso, grazie all’impegno di associazioni, volontari, realtà culturali, sociali e ambientali. ‘Una festa per costruire legami sociali e convivialità, per ritrovare l’orgoglio di abitare i nostri luoghi e sentirsi cittadini del mondo’, recita il messaggio degli organizzatori. Il programma prenderà il via venerdì 19 giugno alle 20 con la cena multietnica condivisa in Sala Vetrata: il cibo come dono reciproco e occasione di incontro tra culture, vecchi e nuovi concittadini. Sempre venerdì, spazio anche ai giochi di carte Magic The Gathering, al 14° torneo di scacchi ‘Solstizio d’Estate – Memorial Gianni Ballarati’, alla presentazione del libro ‘Area 51 – La grande inchiesta sulla droga’ di Ersilio Mattioni e allo spettacolo ‘Il rifiuto dei rifiuti’ di e con Nora Picetti, omaggio alla mobilitazione del territorio che portò alla prima legge lombarda sulla raccolta differenziata. In chiusura, alle 22.30, la suggestiva lucciolata nel parco. Sabato 20 giugno, dalle 20, riaprirà lo spazio ristoro, mentre alle 21 sarà proposto ‘Shanghai 49’, racconto multimediale di Ivo Rabolini. Alle 22 musica sull’aia con ‘Qwee & Lee and Friends’, per una serata tra immagini, armonie e grandi brani che hanno fatto la storia della musica. Anche sabato, alle 22.30, tornerà la lucciolata con le guide culturali locali. Domenica 21 giugno sarà la giornata più ricca. Fin dal mattino, spazio a ‘Pagine al sole’, rassegna di microeditoria con piccoli editori e autori specializzati in ecologia, solidarietà, biodiversità e narrativa. Nel chiostro ci sarà il mercatino a chilometro zero dei produttori agricoli locali e dell’artigianato artistico, mentre verso l’aia e nel parco troveranno posto gli stand dell’associazionismo e del volontariato ecologico e sociale. Alle 10 il saluto al sole con Yoga con Licia, poi la caccia al tesoro 2.0 in Villa Annoni. Non mancheranno visite al Museo Storico Civico e al costituendo Centro di documentazione sull’emigrazione lombarda, oltre a stand dedicati a yoga, shiatsu, tai chi chuan, reiki e arti marziali. A mezzogiorno la sfilata del drago cinese a cura del gruppo Karate Cuggiono, poi alle 12.30 uno dei momenti più attesi: la paella gigante valenciana e vegetariana, anche da asporto.

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