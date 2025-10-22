Digitalizzazione e nuovi ruoli nel marketing: quali sono i ruoli più richiesti e come accedervi

Uno dei ruoli più richiesti è quello di Digital Marketing Manager, ovvero quel professionista che pianifica, gestisce e analizza le campagne di marketing.

La digitalizzazione ha trasformato radicalmente il mondo del marketing: se un tempo la comunicazione passava quasi esclusivamente attraverso mezzi tradizionali (stampa, TV, radio, ecc.), oggi è invece fortemente orientata verso strategie digitali sempre più innovative.

Da qui la necessità di nuove figure professionali e, di conseguenza, lo sviluppo di percorsi di studio ad hoc, come ad esempio la laurea magistrale in marketing e comunicazione. In questo articolo andiamo a fornire informazioni sul corso di laurea informazioni sul corso di laurea, ma anche a spiegare quali sono i ruoli più richiesti in questo mondo e come si può accedere a queste carriere in crescita.

Cos’è il corso di laurea magistrale in marketing e comunicazione

Il corso di laurea magistrale in marketing e comunicazione è un percorso di studi di secondo livello, della durata di due anni, pensato per formare professionisti in questo settore, con particolare attenzione al contesto digitale e ai new media. I laureati sviluppano competenze nell’analisi dei mercati e nella gestione del posizionamento dei prodotti nei canali fisici e online, integrando strumenti tradizionali e digitali.

Il corso di laurea magistrale in marketing e comunicazione si struttura in tre indirizzi specializzati (Brand Management, Retail Management e Digital Marketing Management), da scegliere dopo il primo anno di formazione.

Oltre allo stage curriculare, questo corso di laurea prevede generalmente un Fieldwork innovativo: un progetto concreto di marketing, comunicazione o vendita, sviluppato in team.

Si tratta di una vera e propria palestra professionale, che consente agli studenti di applicare le conoscenze acquisite, entrare in contatto diretto con il mondo del lavoro e farsi conoscere dalle aziende in vista di future opportunità occupazionali.

Quali sono i ruoli più richiesti nel mondo del marketing

Nel nuovo mercato del lavoro digitale, uno dei ruoli più richiesti è quello di Digital Marketing Manager, ovvero quel professionista che pianifica, gestisce e analizza le campagne di marketing online coordinando le attività sui vari canali.

In crescita anche le richieste di Brand Manager, una figura centrale nel marketing aziendale, che si occupa di gestire l’identità e il posizionamento di un marchio o di un prodotto, così come di Retail Manager, che prende in mano la rete di vendita, i punti vendita fisici o virtuali e dirige il personale commerciale.

L’Account Manager è invece un professionista del marketing che si occupa della gestione del rapporto tra l’agenzia e l'azienda committente e del lavoro dei reparti specialistici all’interno dell’agenzia, mentre il Media planner è un esperto pubblicitario che studia e seleziona i mezzi di comunicazione più adatti a veicolare un determinato messaggio pubblicitario. Infine, tra i ruoli che stanno avendo grande successo troviamo il Consulente di marketing o comunicazione, che offre supporto alle imprese nella definizione di strategie di marketing, branding e comunicazione integrata, anche in ottica internazionale. La digitalizzazione ha inoltre introdotto nuove professionalità altamente richieste, come il Social Media Strategist, il Data Analyst per il marketing e il Content Marketing Manager, che riflettono la crescente fusione tra marketing, tecnologia e analisi dei dati.

Come accedere alle nuove carriere nel mondo marketing digitale

Per entrare nel mondo del marketing digitale e sviluppare una carriera lunga di successo serve prima di tutto una formazione mirata, come il conseguimento della laurea magistrale in marketing e comunicazione o affini.

L’istruzione base deve poi essere ampliata tramite corsi di specializzazione e Master, utili ad acquisire competenze tecniche spendibili sul mercato e consolidare un profilo professionale competitivo. L’esperienza pratica, altrettanto essenziale, permette di applicare sul campo ciò che si è appreso, comprendere le dinamiche reali delle aziende e sviluppare capacità operative e strategiche.

Infine, anche quando si acquisisce un ruolo definitivo, è importante non smettere di formarsi tramite aggiornamento continuo e il conseguimento di nuove certificazioni digitali.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!