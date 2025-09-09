Un aiuto per il digitale

Firma digitale e remota, SPID e app Impresa Italia (Cassetto Digitale): istruzioni per l'uso, arriva il webinar della Camera di commercio il 23 settembre.

Arriva il webinar della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi sul tema "Firma digitale e remota, SPID e app Impresa Italia (il Cassetto Digitale dell'imprenditore): istruzioni per l'uso", martedì 23 settembre, ore 14:30 - 16:00. Informazioni e iscrizioni al link.

L’incontro online intende fornire informazioni sulle modalità di utilizzo degli strumenti digitali a disposizione delle imprese attraverso dimostrazioni pratiche: la firma digitale CNS (Carta Nazionale dei Servizi), la firma remota, lo SPID (Identità Digitale) e l'app Impresa Italia (il Cassetto Digitale dell'imprenditore). Obiettivo dell’incontro: l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per usare con facilità il proprio dispositivo digitale, sia su pc che su smartphone o tablet.

Per sperimentare direttamente con il supporto dell’esperto, durante l'incontro si consiglia di avere a disposizione il proprio pc portatile e il proprio dispositivo personale di firma digitale.

Destinatari: legali rappresentanti, amministratori e sindaci di impresa, piccoli imprenditori con sede legale o operativa iscritta presso la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e persone fisiche.

