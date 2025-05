1000 girasoli per la Madonna

L’iniziativa è certamente tanto ambiziosa, quanto particolare. Ma, in fondo, la Parrocchia di Vanzaghello non è nuova a proposte davvero originali.

L’iniziativa è certamente tanto ambiziosa, quanto particolare. Ma, in fondo, la Parrocchia di Vanzaghello non è nuova a proposte davvero originali. Così, in occasione della prossima ‘Festa Patronale’ e dell’inaugurazione della chiesa parrocchiale, con la statua della Madonna di Lourdes che verrà portata eccezionalmente in processione e messa sull’altare nei giorni precedenti, ecco che si è pensato di raccogliere ben 1000 girasoli da donare appunto alla stessa Vergine Incoronata. “Sarà possibile, quindi, prenotare direttamente in segreteria parrocchiale (martedì e venerdì dalle 9 alle 12) oppure telefonando o mandando un messaggio al numero 347/7146238 negli orari di apertura, o ancora dopo le S. Messe domenicali. Si richiede un’offerta a partire da euro 5 da consegnare direttamente in segreteria oppure depositandoli nell’apposita cassetta di sicurezza”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!