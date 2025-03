Prosegue la Bicipolitana

Dalla prossima settimana i lavori per la segnaletica; nessun parcheggio sarà sacrificato grazie a un percorso alternativo. Saranno modificati i sensi di marcia in tratti delle vie Correnti e Leone da Perego.

Cominceranno la prossima settimana gli interventi per tracciare la segnaletica della linea 1 della Bicipolitana nel quartiere Oltresempione. Questo tratto della linea 1 (Ospedale nuovo – Rescaldina), funzionale al collegamento ciclabile fra la parte centrale e la zona est di Legnano, si congiungerà con la pista ciclabile proveniente da Rescaldina e, sfruttando le possibilità offerte dal Codice della Strada, aumenterà la sicurezza per la percorrenza di veicoli e biciclette lungo l’asse via Foscolo/via Correnti dove sarà istituito il limite dei 30 km/h con precedenza per le biciclette e gli incroci più critici saranno evidenziati con spazi verniciati in rosso per gli attraversamenti ciclabili. Tutti i lavori saranno realizzati sulla carreggiata stradale, non richiederanno interventi infrastrutturali e non comporteranno la perdita di parcheggi che, anzi, con la trasformazione di un tratto di via Leone da Perego in strada a senso unico nel tratto da Correnti a Volta in direzione di quest’ultima, aumenteranno di numero.

«Quello che prenderà forma la prossima settimana è un tratto fondamentale per il consolidamento della rete della mobilità ciclabile in città, un tratto necessario per collegare le estremità ovest ed est della città -commenta Marco Bianchi, assessore alle Opere pubbliche. Il progetto aumenterà la sicurezza per i ciclisti e non altererà il sistema dei parcheggi della zona. Voglio ricordare che il passaggio della Bicipolitana in via Foscolo è stato il risultato di un sondaggio fra i residenti nel 2022 -l’altra opzione era via Volta- che si dissero favorevoli alla soluzione di due corsie ciclabili; questa soluzione avrebbe comportato l’eliminazione di diversi parcheggi. Ma nel frattempo è intervenuta una novità importante per il quartiere, ossia la riapertura dell’ex scuola Cantù che con le attività del Centro per l’educazione degli adulti e dell’UALZ, oltre al fatto di essere seggio elettorale, richiama molte persone in zona e per questo abbiamo valutato di modificare il progetto originario con un percorso alternativo alla doppia corsia in via Foscolo in modo da preservare tutti i parcheggi».

Il percorso, nella direzione centro-periferia, si svilupperà attraverso via Ugo Foscolo, sino all’intersezione con la via Bramante, con una corsia ciclabile nel senso opposto di marcia rispetto ai veicoli e, da via Bramante sino alla rotatoria con via Moscova, con una e-bis. Nel tratto di via Foscolo a ridosso del Sempione i parcheggi a lisca di pesce diventeranno retroversi in un’ottica di maggiore sicurezza per i ciclisti. Il percorso proseguirà in via Correnti, che diventerà a senso unico per gli autoveicoli nella direzione Moscova – Zaroli e a doppio senso ciclabile grazie un’apposita corsia nel senso opposto a quello di marcia. All’intersezione con via Zaroli il percorso procede con l’uso di pittogrammi voltando a sinistra sino all’incrocio con via Volta dove il percorso ciclabile, ancora tramite pittogrammi, proseguirà fino all’incrocio con via Fabio Filzi. Su via Filzi sarà realizzato un apposito attraversamento ciclo pedonale di raccordo con via Cartesio per la ciclabile che porta a Rescaldina. Il percorso nella direzione periferia – centro passerà da via Correnti, che diventerà e-bis sino all’incrocio con la via Zaroli, quindi corsia ciclabile sino alla rotatoria con via Moscova, per procedere utilizzando l’ampio marciapiede nel tratto di via Foscolo tra via Moscova e via Alfieri. In via Alfieri la ciclabile proseguirà con dei pittogrammi sino a via Barbara Melzi e da lì sino all’attraversamento di corso Sempione che immette nel Parco Falcone Borsellino.

