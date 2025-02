Fontana alla Pariani di Ferno

La mission è chiara: progettazione e produzione di soluzioni personalizzate, partendo dalla materia prima per una filiera produttiva completamente gestita in-house.

In occasione del tour istituzionale “Lombardia Protagonista. Qui Puoi’ il Presidente della Lombardia, Attilio Fontana, e l’Assessore allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, sono stati in visita mercoledì 26 febbraio 2025 nella sede della Pariani Srl.

In un mercato sempre più competitivo a livello globale, Pariani Srl, family company di seconda generazione, affiliata a Confartigianato, è da oltre 50 anni un punto di riferimento nei settori della progettazione e produzione di equipaggiamenti elettronici per diversi ambiti: aeronautico e navale su tutti.

La mission è chiara: progettazione e produzione di soluzioni personalizzate, partendo dalla materia prima per una filiera produttiva completamente gestita in-house.

La vision è altrettanto chiara: progettare una gamma sempre più funzionale, tecnologica e avanzata di soluzioni personalizzabili per l'intrattenimento in volo (In-Flight Entertainment) e per i sistemi di gestione della cabina (Cabin Management Systems), equipaggiamenti elettronici di alta gamma per cockpit e cabine passeggeri e console innovative per il mondo Mega yacht.

.

Radicati sul territorio

La storia di Pariani Srl è una storia che va di pari passo con lo sviluppo sociale e urbanistico del territorio nei dintorni di Malpensa. Per molti anni presente con uffici e impianto produttivo a San Macario, Pariani ha oggi una sede innovativa, funzionale e votata alla sostenibilità a Ferno, realizzata grazie ad un intervento di recupero industriale di un vecchio ricamificio dismesso.

Welfare aziendale e sostenibilità

Con una forza lavoro giovane, Pariani Srl promuove il welfare aziendale per i propri dipendenti: a breve sarà inaugurata una nuova palestra aziendale.

Il nuovo sito produttivo è dotato di un impianto fotovoltaico da 200KW che consente di coprire oltre il 25% del proprio fabbisogno di energia, per il prossimo futuro è previsto un ampliamento dell’impianto per raddoppiarne la potenza e puntare al 50% di energia elettrica autoprodotta. Già oggi il 100% dell’energia utilizzata proviene da fonti rinnovabili.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!