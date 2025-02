Parcheggio Metropark, identificato il responsabile delle forzature al cancello

Il responsabile è stato deferito all’autorità giudiziaria per reato di danneggiamento.

Nell'ambito delle attività di antidegrado e strategie per la sicurezza messe in campo dall’amministrazione comunale, la Polizia locale, grazie all’ausilio degli impianti di videosorveglianza, ha identificato il responsabile delle forzature al cancello del parcheggio Metropark di piazza Butti. La persona, arrivata a recuperare l’auto dopo l’orario di chiusura, ha fatto saltare i lucchetti della catena posta al cancello per poter uscire dal parcheggio. Il responsabile è stato deferito all’autorità giudiziaria per reato di danneggiamento. Per evitare il ripetersi di queste situazioni la Polizia locale sta provvedendo ad affiggere nell’area del parcheggio delle locandine che ricordano gli orari di apertura. L’invito ai pendolari e ai fruitori del parcheggio di piazza Butti, qualora non avessero la certezza di poter recuperare l’auto entro l’orario di chiusura del parcheggio, è di lasciare il proprio mezzo negli altri posteggi al servizio della stazione, quelli di via Gaeta, di via Rossini/Pastrengo e quello rialzato fra le vie Gaeta e Toti.

«Come amministrazione stiamo lavorando con le diverse società che fanno capo a RFI per migliorare la situazione nella zona della stazione -ricorda Monica Berna Nasca, assessore alla Quotidianità. Proprio in queste settimane, infatti, sono in corso i lavori per realizzare la velostazione nell’area dell’ex scalo merci e presto sarà avviato il percorso di co-programmazione con enti del terzo settore per individuare future modalità di gestione dello stabile ex magazzino Sono interventi che potranno dare una svolta a un’area importante di Legnano, ma per avere una stazione migliore è importante poter contare anche sulla collaborazione dei cittadini. Il rispetto da parte di tutti delle regole comportamentali, in questo caso degli orari di apertura di un parcheggio che -ricordo- è gratuito grazie all’impegno economico del Comune, è, infatti, sempre la condizione essenziale per una città più vivibile, bella e sicura».

Si ricorda che gli orari del parcheggio Metropark di via Butti sono: dalle 7 alle 21 dal lunedì al venerdì e dalle 7 alle 20 il sabato. La domenica il parcheggio è chiuso.

