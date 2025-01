'Paccagnini': è di nuovo cinema

Pronti a prendere nuovamente posto in sala. Dopo il successo autunnale, infatti, è tempo di tornare (dal 27 gennaio) all’Auditorium Paccagnini per altri appuntamenti con il cineforum.

Pronti a prendere nuovamente posto in sala. Dopo il successo autunnale, infatti, è tempo di tornare (dal 27 gennaio) all’Auditorium Paccagnini per altri appuntamenti con il cineforum. Si raddoppia, insomma, con otto pellicole che coniugano contenuti e leggerezza. IL PROGRAMMA – Lunedì 27 gennaio “Jojo Rabbit” di Taika Waititi, mentre giovedì 6 febbraio “C’è tempo” di Walter Veltroni; quindi il 10 febbraio “Monster” di Hiroukazu Koreeda e il 20 febbraio “Quell’estate con Irene” di Carlo Sironi. Ancora, il 24 febbraio “Ariaferma” di Leonardo Di Costanzo e il 6 marzo “Le vacanze del piccolo Nicolas” di Laurent Tirard. Infine, il 10 marzo “Le otto montagne” di Greg Berlanti e il 20 marzo “Tuo, Simon” di Dany Boon. Un’altra occasione e opportunità per tutto il territorio di ritrovarsi, stare insieme e, come si dice, lasciarsi conquistare dal meraviglioso mondo del cinema.

