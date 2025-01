Sistemati i parcheggi in città

I parcheggi riaperti rappresentano una risposta concreta alle necessità dei pendolari che utilizzano la stazione ferroviaria come punto di snodo.

L’amministrazione comunale di Legnano, guidata dal sindaco Lorenzo Radice, ha compiuto un passo importante per migliorare la mobilità urbana e la qualità della vita dei pendolari. Dopo anni di abbandono, i parcheggi situati in via Cristoforo Colombo (piano -1) e in via Toti (piano +1) sono stati riaperti e resi nuovamente disponibili agli automobilisti. Complessivamente, circa 140 posti auto sono stati riconsegnati alla comunità.

Questa iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di ottimizzazione degli spazi urbani, con particolare attenzione alle esigenze di chi si muove quotidianamente per motivi di lavoro o studio. “Numeri, spazi e posti per chi si muove tutti i giorni: in auto, a piedi, su due ruote o in carrozzina. Diamo a tutti la possibilità di usare la città,” ha dichiarato il sindaco Radice in un post sui social, sottolineando l’impegno per una città inclusiva e accessibile a tutti.

I parcheggi riaperti rappresentano una risposta concreta alle necessità dei pendolari che utilizzano la stazione ferroviaria come punto di snodo. La loro riqualificazione non solo alleggerisce la pressione sui parcheggi limitrofi, ma contribuisce anche a migliorare la sicurezza e il decoro urbano in queste aree, che da tempo versavano in condizioni di degrado.

Con questa iniziativa, il Comune di Legnano ribadisce l’importanza di una gestione sostenibile e inclusiva degli spazi pubblici, promuovendo una mobilità più efficiente e rispettosa delle diverse esigenze dei cittadini. Il rilancio di questi parcheggi rappresenta un segnale concreto della volontà dell’amministrazione di investire sul territorio e migliorare la vivibilità della città.

