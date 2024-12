200 kg per la Caritas

L’iniziativa 'Dona un sorriso', organizzata da un gruppo di studenti del Bernocchi in occasione del Natale, ha visto la generosa partecipazione di tutta la comunità scolastica.

Più di 200 chilogrammi di alimenti e generi di prima necessità sono stati donati dagli alunni e dal personale dell’ISIS Bernocchi alla Caritas di San Domenico a Legnano grazie alla colletta “Dona un sorriso”, organizzata da alcuni studenti come gesto di solidarietà per le famiglie in difficoltà e divenuta un appuntamento ormai annuale. L’iniziativa è stata portata avanti da un gruppo di ragazze e ragazzi di diverse classi: Maria Giulia, Alice, Nicole, Lavinia, Carolina, Matilde, Noemi, Ylenia e Viola di 3^Z, Taisa e Aurora di 2^Z, Cristiano di 4^O, Stefano e Gabriele di 5^P. In occasione dell’avvicinarsi del Natale, questi studenti si sono occupati in prima persona di tutta la raccolta, dal volantino e dalla promozione della colletta fino all’imballaggio e al trasporto di quanto è stato donato.

La risposta è stata pronta da parte di tutta la scuola, con una forte partecipazione anche delle sedi distaccate di Medea e Cuttica, che hanno fatto pervenire il loro generoso contributo.

Mercoledì 18 dicembre sono stati consegnati alla Caritas 160 chilogrammi tra pasta, riso, farina e biscotti, 27 litri di latte e 3 di olio, più di 150 scatole di legumi e tonno. E ancora: passata di pomodoro, sughi pronti, puré, omogeneizzati, succhi di frutta, burro di arachidi, crackers, pandoro e panettone, dentifricio, bagnoschiuma e sapone.

Gli studenti sono stati entusiasti di collaborare a questa iniziativa, che ha contribuito a creare senso di solidarietà tra tutta la comunità scolastica e ha permesso di dare un piccolo aiuto alla nostra città.

