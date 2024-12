Il Natale di Castelletto

L'appuntamento è fissato per domenica 22 dicembre alle ore 15.00, un pomeriggio dedicato a grandi e piccini, con un programma pensato per scaldare i cuori di tutti.

Il Natale si avvicina e con esso la gioia delle festività! A Castelletto di Cuggiono, l'atmosfera natalizia si accende con l'evento "Babbo Natale in allegria", organizzato dal Comitato Parrocchiale.

L'appuntamento è fissato per domenica 22 dicembre alle ore 15.00, un pomeriggio dedicato a grandi e piccini, con un programma pensato per scaldare i cuori di tutti. L'iniziativa offrirà:

- Cioccolata calda per riscaldarsi nelle giornate fredde;

- Vin brulé per i più grandi, dal tipico profumo natalizio;

- Dolcetti per i bambini, per una dolce sorpresa che farà felici i più piccoli.

L'evento sarà l'occasione perfetta per incontrare Babbo Natale, immergersi nella magica atmosfera del Natale e trascorrere momenti di gioia e condivisione con la comunità.

L'evento si terrà a Castelletto di Cuggiono, in una cornice accogliente e festosa decorata a tema natalizio. Il Comitato Parrocchiale invita tutti a partecipare numerosi, per vivere insieme la magia del Natale!

