E' arrivata l'approvazione dell’emendamento che garantisce il trattamento di borsa di studio per gli specializzandi anche nell'area della farmacia ospedaliera.

Una vittoria per la professione di farmacista ospedaliero e per tutto il SSN, che trova così garanzia di professionalità: questo il primo commento di SIFO alla notizia dell'approvazione dell’emendamento che garantisce il trattamento di borsa di studio per gli specializzandi anche nell'area della farmacia ospedaliera.

SIFO esprime grande soddisfazione attraverso le parole del suo presidente:“Ringraziamo il Governo e i parlamentari che si sono battuti per raggiungere questo enorme traguardo, che come Società scientiica abbiamo cercato di raggiungere ormai da oltre ventanni”, ha detto Arturo Cavaliere, “Crediamo sia un gesto di responsabilità e consapevolezza verso una professione che pur essendo al centro di tutte le dinamiche sanitarie del SSN, continuava ad essere considerata di eccellenza da parte di tutti gli stakeholder, ma ingiustamente non remunerata nel percorso di specializzazione rispetto alle altre professioni del comparto".

Prosegue Cavaliere: "l’emendamento, presentato dall’onorevole Marta Schifone, che ringraziamo per la sensibilità riservata a questo tema per la prima volta da un Governo e supportata del Ministro Schillaci e dal Sottosegretario Gemmato, introduce il riconoscimento economico durante la specializzazione per farmacisti, veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea, realizzando finalmente una completa perequazione tra giovani in formazione nell'ambito sanitario". Nelle parole conclusive di Cavaliere, "SIFO si dichiara particolarmente soddisfatta per questo traguardo perché finalmente si riconosce il valore di una professione che è molto ambita e attrattiva per i giovani del nostro Paese, ma che era fino ad ora penalizzata nei fatti, andando a produrre un allontanamento dai percorsi di studi. Oggi si corregge una evidente stortura nei percorsi di specializzazione e si pongono le basi per un rafforzamento in termini di qualità e di responsabilità dell'interno SSN".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!