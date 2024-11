L'Ecobox di Natale di Malesco

Il progetto Ecobox, nato nel dicembre 2021, mira a sostenere le realtà commerciali e i produttori dei piccoli borghi montani.

L’Ecomuseo regionale “Ed Leuzerie e di Scherpelit” di Malesco, in collaborazione con la Pro Loco di Malesco, Finero e Zornasco, rinnova il suo impegno per la promozione del territorio con una speciale iniziativa natalizia: l’Ecobox di Natale 2024, un regalo che racchiude tradizione, autenticità e sapori locali.

Il progetto Ecobox, nato nel dicembre 2021, mira a sostenere le realtà commerciali e i produttori dei nostri piccoli borghi montani, incentivando l’acquisto di prodotti. Quest’anno, la proposta natalizia offre una selezione esclusiva di specialità alimentari, alcuni di esse create appositamente per questa occasione.

L’Ecobox di Natale 2024 contiene:

1. Le Potentille – Biscotti artigianali prodotti dal Bar Pasticceria “Il Monello” di Malesco, realizzati con tre ingredienti particolari:

o Farina di segale: legata a Malesco e al campo dimostrativo a cura dell'Accademia dei Runditt

o Farina di canapa: rappresenta Zornasco e in particolar modo il Mulino dul Tač, dotato di un frantoio per la canapa e le attività svolte in passato nell’opera di valorizzazione di questa coltura

o Noce: pianta e risorsa del nostro territorio che simboleggia Finero

La forma del biscotto richiama la Potentilla, fiore simbolo di Malesco.

2. Cioccolata calda – Creata dalla Gelateria-Pasticceria Delicati Equilibri di Santa Maria Maggiore. Questo preparato, arricchito da farina di canapa biologica (uno dei tre ingredienti del biscotto "Le Potentille"), è ideale per due tazze abbondanti (o tre più piccole).

3. Tisana depurativa – Una selezione di cinque filtri fornita dall’Erboristeria, sita a Malesco, “Erboteca MAMEA della Dott.ssa Fusi”, con una miscela di ingredienti, tra cui due ossolani: limone, zenzero, basilico montano e ortica. Il basilico è di produzione di “La Chanvosa” di Croveo (Valle Antigorio) che viene coltivata nella Val Devero. L’ortica è 100% a km 0 in quanto l’Azienda Agricola Minimalia, presenta campi in diverse località della Valle Vigezzo.

4. Tazza natalizia di Malesco

L’Ecobox è disponibile in due versioni:

 13€: biscotti + tazza + cioccolata o tisana.

 15€: tutti e quattro i prodotti (biscotti, tazza, cioccolata e tisana)

È possibile prenotare la confezione tramite Whatsapp al numero +39 379 2805262 (Ecomuseo) entro l’8 dicembre 2024. Il ritiro avverrà presso l’Ufficio Turistico di Malesco negli orari di apertura (sabato e domenica, 10:00-12:00) o previo accordo.

Per ulteriori informazioni, visita il sito web dell’Ecomuseo: www.ecomuseomalesco.it.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!