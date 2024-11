Progetto 'Itinerari'

Il progetto, curato dagli Oratori legnanesi, vuole valorizzare le esperienze già in atto, vuole sostenere percorsi di potenziamento dei presidi di comunità di prossimità.

Il progetto di cui è capofila la Parrocchia SS. Redentore muove dall’assunto che gli ORATORI, per la loro capillare presenza sul territorio e per la varietà della proposta educative e di aggregazione che offrono, sono presidi strategici, capaci di intercettare i percorsi di vita di ragazzi e ragazze. Nell’impegno educativo rivolto a bambini, adolescenti, giovani e adulti, gli Oratori sono luogo di prossimità e di accoglienza, espressione di quegli ITINERARI nei quali, chi li percorre - animatori, catechisti, genitori, nonni - esprime la passione educativa della comunità parrocchiale e cittadina.

Il progetto, in questo senso, valorizzando le esperienze già in atto, vuole sostenere percorsi di POTENZIAMENTO dei PRESIDI EDUCATIVI di prossimità e, a partire dagli oratori, ATTIVARE RISPOSTE EDUCATIVE coerenti per ragazzi, adolescenti e giovani, anche grazie alla collaborazione con altri soggetti del territorio e all'attivazione del volontariato.

Sono partner del progetto, oltre alla Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù, Officina Lavoro -Cooperativa Sociale-, San Massimiliano Kolbe -associazione sportiva- Santi Domenico e Magno -onlus-, collabora alla realizzazione di alcune azioni progettuali Codici Ricerca Intervento -Cooperativa Sociale-.

Sostengono il progetto Città di Legnano e Rete RELè -rete educativa legnanese-, in modo particolare Età Insieme -Cooperativa Sociale-, Stripes Cooperativa Sociale Onlus e l'Istituto comprensivo A. Manzoni.

L'incontro prenderà avvio dall' intervento del dottor Franco Taverna, coordinatore del settore adolescenza e povertà educativa presso fondazione Exodus. Interverranno Lorenzo Radice -sindaco di Legnano- , don Stefano Guidi -direttore della FOM, fondazione oratori milanesi- e una rappresentanza del Consiglio d'Amministrazione di Fondazione Cariplo, oltre ai partner del progetto.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!