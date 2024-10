Novità nella prevenzione del tumore al seno

A Busto Garolfo mercoledì 30 ottobre alle 21 presso la sala Don Besana, si terrà la conferenza conclusiva delle attività di Ottobre Rosa della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, un'iniziativa che ha visto il coinvolgimento di volontari, medici e amministratori locali impegnati nella sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori. L’ingresso è libero.

A Busto Garolfo mercoledì 30 ottobre alle 21 presso la sala Don Besana, si terrà la conferenza conclusiva delle attività di Ottobre Rosa della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, un'iniziativa che ha visto il coinvolgimento di volontari, medici e amministratori locali impegnati nella sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori. L’ingresso è libero.

Il dottor Marco Galliano, primario del reparto di oncologia dell'ospedale Fornaroli di Magenta, sarà il relatore principale della serata. Presenterà i recenti sviluppi nel campo della prevenzione, con un intervento dal titolo "Novità nella prevenzione primaria e terziaria del tumore al seno". La dottoressa Laura Balzarotti, chirurga senologa presso lo stesso ospedale e referente scientifica di Salute Donna, arricchirà ulteriormente la conferenza con il suo contributo specialistico.

Nel corso della serata prenderà la parola anche una volontaria dell'AIRC, che condividerà la sua testimonianza personale, offrendo un racconto diretto e toccante della sua esperienza con il tumore al seno.

Mariella Berra, responsabile della sezione di Magenta di Salute Donna, farà un intervento per sottolineare l'importanza della prevenzione e del supporto alle donne che affrontano questa malattia.

Tra gli invitati è attesa anche Adalisa Corbetta, presidente dell'associazione InValbossa, che si è distinta per il suo impegno nella promozione di eventi a sostegno della lotta contro il tumore al seno, con cui la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ha collaborato per la camminata serale ad Azzate che offre al paese con più partecipanti delle visite oncologiche preventive per le persone in difficoltà.

«La salute è un bene prezioso, e il nostro impegno non si limita solo al supporto finanziario, ma si estende alla promozione di iniziative che possano realmente fare la differenza nella vita delle persone», ha dichiarato Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. «La prevenzione è la chiave per un futuro più sano. Questo evento, che rappresenta il momento culminante di un mese dedicato alla consapevolezza e alla prevenzione del cancro, pone l'accento sull'importanza del sostegno reciproco e della sensibilizzazione per combattere insieme i tumori»

«Ottobre “in rosa è stato un mese intenso di attività», ha dichiarato Maria Carla Ceriotti, presidente di CCR Insieme, il braccio operativo della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, a cui fa capo anche la mutua di comunità dei soci della banca. «Per quanto riguarda l’istituzione che dirigo, daremo una rendicontazione delle visite gratuite di prevenzione effettuate nel 2024, in particolare quelle realizzate durante questo mese, e forniremo qualche dettaglio sulle due manifestazioni, che abbiamo sostenuto per sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione nella lotta contro il cancro, quella di Azzate e quella di Busto Garolfo, del 29 settembre in collaborazione con Airc».

Alla conferenza è prevista la presenza delle amministrazioni locali che hanno partecipato alle iniziative di prevenzione oncologica, ci sarà il sindaco di Busto Garolfo, per arrivare a rappresentanti dei comuni di Corbetta, Dairago e Buguggiate a dimostrazione dell'impegno delle istituzioni nel supporto di queste iniziative.

