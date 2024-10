Più fondi alle Pro Loco

"Regione Lombardia vuole offrire un contributo concreto a tutte quelle realtà che svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere e promuovere l’offerta turistica locale".

La Giunta regionale della Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, l’incremento della dotazione finanziaria destinata al sostegno delle associazioni Pro Loco iscritte all’albo regionale.

OBIETTIVI - La manovra mira a rafforzare l’attrattività turistica del territorio lombardo e a valorizzare il suo patrimonio naturale e culturale. L’aumento delle risorse finanziare destinate alle associazioni Pro Loco permetterà di integrare il contributo concesso, anche a fronte dell’elevato numero di adesioni all’iniziativa.

PUNTO DI RIFERIMENTO - “Con questo provvedimento - spiega l’assessore Mazzali - Regione Lombardia vuole offrire un contributo concreto a tutte quelle realtà che svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere e promuovere l’offerta turistica locale. Le Pro Loco sono il primo punto di contatto per i turisti, fornendo informazioni essenziali sui luoghi, le attrazioni e le tradizioni locali. Inoltre, grazie alla loro presenza capillare e alla collaborazione con il portale turistico regionale In-Lombardia, sono fondamentali per la diffusione delle informazioni turistiche sia sul territorio sia attraverso i canali digitali. Rappresentano il primo anello della filiera turistica”.

COPERTURA - A seguito dell’incremento di 120.000 euro, la dotazione complessiva dell’intervento a favore delle Pro Loco raggiunge i 870.000 euro.

TIPOLOGIA DELL’AGEVOLAZIONE - L’agevolazione regionale sarà concessa sotto forma di sovvenzione a fondo perduto, per un contributo di 2.000 euro per ciascun beneficiario. Tale importo potrà essere rideterminato in base all’entità delle richieste pervenute.

DESTINATARI - La manovra è rivolta alle 213 associazioni Pro Loco e alle loro unioni, iscritte all’albo regionale alla data del 10 settembre 2024.

PRIMI AMBASCIATORI DEL BRAND 'LOMBARDIA STYLE' - “Le Pro Loco - conclude l’assessore Mazzali - rivestono anche un ruolo centrale nella promozione del brand regionale ‘Lombardia Style’. Sono i primi ambasciatori di questo marchio, presentandolo ai turisti e ai cittadini attraverso le loro sedi, gli eventi e le manifestazioni.”

