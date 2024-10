'Fotoalchimie': Luigi Corbetta in mostra a Palazzo Pirelli

In mostra a Palazzo Pirelli fino al 29 ottobre “Fotoalchimie” per celebrare i cinquant’anni di attività del fotografo e artista comasco Luigi Corbetta. L’esposizione prende il nome dalle particolari tecniche fotografiche utilizzate che prevedono la modifica delle attrezzature, la camera oscura, le manipolazioni Polaroid, i trasferimenti di immagine e molto altro. Si potrà visitare la mostra, con ingresso libero, dal lunedì al venerdì.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!