Cercasi materiale del dipinto del timpano

Chiesa Parrocchiale di Vanzaghello: si cerca materiale del dipinto del timpano. Questo, infatti, il messaggio della stessa Parrocchia: “Al fine di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per il restauro del dipinto del timpano della chiesa parrocchiale raffigurante Dio Padre, la Soprintendenza ai Beni Culturali ci richiede ulteriore documentazione”. Da qui, dunque, l’invito: “Chiediamo a tutti coloro che ne fossero in possesso, vecchie fotografie (anche di matrimoni celebrati negli anni ‘50, ‘60 e ‘70), libri, cartoline e tutto ciò che possa dimostrare come era fatto il dipinto presente sulla parte alta della chiesa”. Chi avesse il materiale, lo potrà portare in segreteria parrocchiale, dove verrà fotocopiato e subito restituito ai proprietari.

