LIUC: open day lauree triennali

Open Day per le lauree triennali alla LIUC venerdì 5 luglio alle 17. L’appuntamento, in modalità ibrida, consente agli studenti di avere informazioni sui corsi di laurea di Economia e Management e Ingegneria Gestionale, sulle numerose opportunità e sui servizi garantiti dalla LIUC.

Open Day per le lauree triennali alla LIUC venerdì 5 luglio alle 17. L’appuntamento, in modalità ibrida, consente agli studenti di avere informazioni sui corsi di laurea di Economia e Management e Ingegneria Gestionale, sulle numerose opportunità e sui servizi garantiti dalla LIUC. Sarà, inoltre, un’occasione importante per un primo contatto diretto con i Docenti e per avere tutti gli approfondimenti possibili sul piano di studi. Saranno anche proposti due laboratori: Data Spritz Club (un meet & greet – arricchito da spritz e attività interattive – per comprendere come l’analisi dei dati sia a supporto del management) e i-FAB una fabbrica 4.0 (analisi del paradigma Industry 4.0 e test sulle tecnologie implementate nel laboratorio i-FAB).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!