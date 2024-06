Lombardia: da Regione 3.8 milioni per la tutela dei parchi

L’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi di Regione Lombardia: “Importante stanziamento a salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali del nostro territorio”.

Su iniziativa dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi Regione Lombardia stanzia 3.8 milioni di euro per progetti a tutela dei parchi lombardi. La proposta, approvata ieri dalla giunta regionale, prevede di assegnare agli enti gestori contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi e delle infrastrutture esistenti. “Con questo importante stanziamento – dichiara l’assessore Comazzi – vogliamo salvaguardare l’ambiente e le risorse naturali del territorio, garantendo e incentivando l’efficienza gestionale dei parchi. Il patrimonio più prezioso della Lombardia è costituito dai suoi polmoni verdi, con la loro varietà di flora e di fauna: abbiamo quindi il dovere di preservare queste aree, nell’interesse di tutti gli abitanti”.

Le risorse saranno erogate sulla base di un piano di riparto, allegato alla delibera, a fronte della presentazione di progetti che devono rispondere a specifici criteri.

In particolare, con questi stanziamenti Regione mira a incentivare la rinaturalizzazione o la conservazione della biodiversità, oltre che l’attuazione di interventi selvicolturali e di sistemazione idraulico – forestale.

