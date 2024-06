La presentazione del trofeo Binda giovanile

Sabato 22 giugno a Cuveglio la Cycling Sport Promotion e l'Amministrazione comunale presenteranno il programma del 2° trofeo Binda Giovanile per donne esordienti e del 2° trofeo Binda giovanile per donne allieve.

Le due gare avranno luogo domenica 30 giugno con partenza ed arrivo a Cuveglio, in provincia di Varese ed assegneranno, rispettivamente, il titolo di campionessa regionale e campionessa provinciale. Entrambe le gare rientrano nel calendario del "trofeo Rosa 2024": "La Cycling Sport Promotion torna a proporre il ciclismo giovanile spiega il presidente Mario Minervino - dopo averlo sospeso in occasione del trofeo Binda lo scorso mese di marzo. Per noi è importante sottolineare l'impegno della nostra società sportiva nella promozione del ciclismo femminile di ogni categoria. E lo facciamo con lo stesso entusiasmo della gara junior ed elite. Questo impegno è condiviso dalle Istituzioni, dalle forze dell'ordine, dai volontari, dagli sponsor e dalle Amministrazioni Comunali interessate, ad iniziare dal Comune di Cuveglio che dà ospitalità alle due gare giovanili in programma domenica 30 giugno. Tutto il lavoro organizzativo è condiviso anche con la società sportiva Ju Green e il Comitato Regionale e Provinciale della Federciclismo".

Appuntamento dunque alle 11 di sabato 22 giugno nella sala consiliare del Comune di Cuveglio per i dettagli delle due gare che, complessivamente, vedranno impegnate circa 200 atlete.

