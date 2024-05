Sicurezza partecipata nell'Oltrestazione

Primo gruppo di controllo di vicinato residenziale nel quartiere San Paolo a Legnano, che ha come dorsale via Sardegna e si dirama in alcune strade laterali quali via Parma e, appunto, via Abruzzi.

Primo gruppo di controllo di vicinato residenziale nel quartiere San Paolo a Legnano, che ha come dorsale via Sardegna e si dirama in alcune strade laterali quali via Parma e, appunto, via Abruzzi. Si tratta del ventinovesimo gruppo residenziale attivato in città – il penultimo è nato, sempre nel quartiere Oltrestazione, in via San Bernardino, all’altezza di via Cimarosa. Per far conoscere, spiegare e l’intento di estendere il progetto di sicurezza partecipata nel quartiere, l’Amministrazione comunale, il comando di Polizia locale e l’associazione Controllo di vicinato organizzano giovedì 30 maggio alle 20.45 nell’auditorium della scuola Levi Montalcini di via Parma, un incontro pubblico alla presenza dell’assessore alla Quotidianità Monica Berna Nasca, del comandante della Polizia locale Daniele Ruggeri e di Enzo Tesoro. Da ricordare che sono quattordici i gruppi di controllo di vicinato commerciali oggi attivi in Città.

